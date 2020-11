La Scozia è il primo paese al mondo a garantire gli assorbenti gratis

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il parlamento scozzese ha approvato all’unanimità in via definitiva il Period Products Free Provision Act, trasformando lanelalche garantirà accesso gratuito e universale aglie agli altri prodotti igienici per il ciclo mestruale. L’approvazione è arrivata dopo una campagna durata 4 anni e guidata dalla parlamentare scozzese laburista Monica Lennon. Lo scorso febbraio, la nuova legge aveva ricevuto una prima approvazione. Ora, con il voto definitivo, arriverà l’obbligo alle autorità locali di rendere disponibili glia coloro che ne hanno bisogno, sul modello di quanto già avviato nel 2018 dalla regione amministrativa scozzese dell’Ayrshire Settentrionale, che garantiscenegli edifici ...