“La ripresa del post terremoto partì con la riapertura delle scuole”

"Ricordo un grande bagliore in cielo, verso la Valle dell'Irno, oltre al fatto che tutto ciò che era allocato sui davanzali cadeva pesantemente in strada. Ero reduce dalla gara della Salernitana e di ritorno da una riunione politica con l'onorevole Gargani e ci trovavamo in auto, per strada, con la stessa che ballava. Attimi terribili". Il ricordo è di Aniello Salzano che, nel 1980, era in prima linea sul fronte politico per la città. Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura nella Giunta del sindaco D'Aniello, fu parte attiva sul fronte della ricostruzione sia come assessore che, successivamente, come Sindaco nel biennio 84/85.