La promessa di Biden | Non sarà terzo mandato Obama America First vuol America sola

"Il mio non sarà un terzo mandato Obama". Joe Biden, nella sua prima intervista tv da presidente eletto, assicura come la sua amministrazione non solo rappresenterà un momento di rottura e di cambiamento radicale con i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca, ma sarà anche una svolta rispetto agli otto anni passati da vicepresidente accanto al suo amico Barack: "Oggi gli Stati Uniti affrontano un mondo totalmente differente", ha spiegato parlando alla Nbc, riferendosi soprattutto alla crisi senza precedenti provocata dalla pandemia. Nel sottolineare come "l'America First abbia significato un'America rimasta da sola", isolatasi dal resto del mondo,

