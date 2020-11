La polizia sgombera il cinema Palazzo a Roma e blinda la piazza, presidio degli attivisti: “Perdita per il quartiere”. Tra loro anche Zero Calcare (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Da settimane sapevamo che eravamo a rischio. anche se da ormai un mese le uniche attività al suo interno erano quelle di magazzino per le spese solidali, e all’esterno di aula studio, ogni giorno avevamo a che fare con la Digos e con la polizia in borghese”. A parlare è Andrea, uno dei tanti ragazzi del Nuovo cinema Palazzo, che questa mattina ha partecipato al presidio di fronte all’edificio. Proprio oggi, infatti, la polizia ha iniziato lo sgombero dello storico cinema del quartiere San Lorenzo di Roma, occupato nel 2011 per impedire alla proprietà di trasformare lo stabile in un bingo e sala scommesse, presidiando piazza dei Sanniti, e impedendo a chiunque, eccetto i residenti, di passare. Di fronte all’edificio insieme a lui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Da settimane sapevamo che eravamo a rischio.se da ormai un mese le uniche attività al suo interno erano quelle di magazzino per le spese solidali, e all’esterno di aula studio, ogni giorno avevamo a che fare con la Digos e con lain borghese”. A parlare è Andrea, uno dei tanti ragazzi del Nuovo, che questa mattina ha partecipato aldi fronte all’edificio. Proprio oggi, infatti, laha iniziato lo sgombero dello storicodel quartiere San Lorenzo di, occupato nel 2011 per impedire alla proprietà di trasformare lo stabile in un bingo e sala scommesse, presidiandodei Sanniti, e impedendo a chiunque, eccetto i residenti, di passare. Di fronte all’edificio insieme a lui ...

ilfattovideo : La polizia sgombera il cinema Palazzo a Roma e blinda la piazza, presidio degli attivisti: “Perdita per il quartier… - MastroTitta9 : SE FOSSE SUCCESSO IN ITALIA? MIGRANTI SENZATETTO OCCUPANO PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIGI E LA POLIZIA LO SGOMBERA… - CHYREN777 : RT @Open_gol: La polizia è arrivata nelle prime ore dell'alba per sgomberare la sede del movimento di estrema destra a Roma. In contemporan… - bisagnino : SE FOSSE SUCCESSO IN ITALIA? UN GRUPPO DI MIGRANTI SENZATETTO DECIDE DI OCCUPARE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIGI E… - infoitinterno : Roma, la polizia sgombera la sede di Forza Nuova e il Nuovo Cinema Palazzo, l’appello sui social: «Chi può ci raggi… -