La politica e il calcio omaggiano Maradona Pelè | “Un giorno giocheremo in cielo”

Tanti messaggi social per ricordare Diego Maradona. Pelè: "Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo". ROMA – Migliaia di messaggi social per ricordare Diego Armando Maradona. Una morte che ha convolto non solo il mondo del calcio, ma anche quello della politica. Tra i più addolorati sicuramente Pelè, grande amico e rivale del Pibe de Oro: "E' triste perdere amici in questo modo – ha detto il brasiliano – sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo". Il calcio ricorda Diego Maradona La morte di Diego Maradona è stata appresa con molto dolore nel mondo del calcio.

Anche la politica, da destra a sinistra ... che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione”. Il ministro degli Esteri Luigi Di ...

Tanti messaggi social per ricordare Diego Maradona. Pelè: "Un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo". ROMA – Migliaia di messaggi social per ricordare Diego Armando Maradona. Una morte che ha convolto non solo il mondo del calcio, ma anche quello della politica.

