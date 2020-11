La perdita lorda per l’intero anno di Virgin Money si riduce a £168 milioni

Leggi su invezz

(Di mercoledì 25 novembre 2020) In un rapporto di oggi,UK plc (LON: VMUK) ha affermato di aver registrato una notevole riduzione di valore nell’fiscale 2021, ma ha concluso l’finanziario con unaante imposte inferiore a quella dello scorso. La società ha anche espresso fiducia di essere ben posizionata per resistere alle interruzioni del COVID-19 nei prossimi mesi. Oggi,ha aperto con un calo di oltre l’1,5% e ha perso un altro 4% nell’ora successiva. Su base annuale, le azioni della società sono ora in calo di oltre il 25% in borsa, dopo aver recuperato oltre il 125% dal minimo toccato la prima settimana di aprile a causa della crisi COVID-19.valuta la sua commissione di ...