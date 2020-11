La nuova Guida Michelin, coi quadrifogli che premiano la sostenibilità dei ristoranti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il rispetto dell’ambiente, da quest’anno, siede alle tavole premiate dalla Guida Michelin. Nell’edizione 2021 della Rossa, presentata con una cerimonia virtuale online mercoledì 25 novembre, fanno il loro ingresso le Stelle verdi, un nuovo riconoscimento che punta l’attenzione sulla sostenibilità e sulla tutela dell’ambiente da parte degli chef. Sono stati tredici i cuochi ad aggiudicarsi il quadrifoglio, il simbolo di questa nuova categoria. Oltre al riconoscimento green, la Guida Michelin 2021 porta con sé ventisei nuovi neostellati e tre nuovi bi-stellati (Matteo Metullio del ristorante Harry’s Piccolo di Trieste, Rocco De Santis del ristorante Santa Elisabetta a Firenze e Davide Oldani del D’O di Cornaredo, in provincia di Milano). Gli undici tri-stellati ... Leggi su wired (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il rispetto dell’ambiente, da quest’anno, siede alle tavole premiate dalla. Nell’edizione 2021 della Rossa, presentata con una cerimonia virtuale online mercoledì 25 novembre, fanno il loro ingresso le Stelle verdi, un nuovo riconoscimento che punta l’attenzione sullae sulla tutela dell’ambiente da parte degli chef. Sono stati tredici i cuochi ad aggiudicarsi ilo, il simbolo di questacategoria. Oltre al riconoscimento green, la2021 porta con sé ventisei nuovi neostellati e tre nuovi bi-stellati (Matteo Metullio del ristorante Harry’s Piccolo di Trieste, Rocco De Santis del ristorante Santa Elisabetta a Firenze e Davide Oldani del D’O di Cornaredo, in provincia di Milano). Gli undici tri-stellati ...

