La Napoli degli anni Ottanta e il sogno più bello (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Da Maradona in poi i napoletani si dividono in tre categorie: chi lo vide giocare; chi arrivò tardi e s'è dovuto accontentare di immagini e racconti; chi se n'era andato troppo presto e gli altri poterono solo consolarlo dicendo, come Luciano De Crescenzo: “Non sai che ti sei perso”. Perché certi messaggi forse arrivano nell'aldilà. Oggi tutti quanti loro, nonni, padri, figli e fantasmi ma anche chi deve ancora nascere qui radunati prendono atto che Diego ha versato, come chiunque, la tassa alla morte ma anche che il suo mito ha già dribblato il tempo (segnando poi di sinistro) e da un sacco di tempo. Ora che l'inflazione della lingua sciupa la parola “mito” (anche con l'emme maiuscola) è assai difficile trovare, per Diego, l'aggettivo giusto. Diego e basta. Il resto è retorica dell'obbligo. Nel 1984, quando arrivò a Napoli, tutti speravano in un ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Da Maradona in poi i napoletani si dividono in tre categorie: chi lo vide giocare; chi arrivò tardi e s'è dovuto accontentare di immagini e racconti; chi se n'era andato troppo presto e gli altri poterono solo consolarlo dicendo, come Luciano De Crescenzo: “Non sai che ti sei perso”. Perché certi messaggi forse arrivano nell'aldilà. Oggi tutti quanti loro, nonni, padri, figli e fantasmi ma anche chi deve ancora nascere qui radunati prendono atto che Diego ha versato, come chiunque, la tassa alla morte ma anche che il suo mito ha già dribblato il tempo (segnando poi di sinistro) e da un sacco di tempo. Ora che l'inflazione della lingua sciupa la parola “mito” (anche con l'emme maiuscola) è assai difficile trovare, per Diego, l'aggettivo giusto. Diego e basta. Il resto è retorica dell'obbligo. Nel 1984, quando arrivò a, tutti speravano in un ...

SkyTG24 : “#Maradona è stato molto per il Napoli e per Napoli” Le parole commosse di Corrado Ferlaino, presidente del #Napoli… - CarloCalenda : Veramente ha fatto esattamente l’opposto. Cancellato i cambiamenti introdotti da Marino e messo a capo dei vigili N… - fanpage : 'Napoli è in lutto, perché perde l'uomo che per lei ha lottato. Versa le lacrime per un uomo che è sempre stato da… - HSQMYP : RT @virginiaraggi: A modo suo ha fatto una piccola rivoluzione, non solo nel calcio, a Napoli, in Argentina o nei posti più disparati ma se… - MarioESPOSITO_ : @demagistris Quante se ne sentono.....troppe se ne sentono!! Un saluto al pibe de oro che resterà nel cuore degl… -