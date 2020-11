La Nacion racconta il lutto di Napoli per la morte di Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Elisabetta Piqué racconta con un lungo reportage per La Nacion la notte di Napoli dopo la notizia della morte di Maradona. Una giornata particolare perché Napoli è zona rossa a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid e dunque è tutto chiuso e non si potrebbe uscire di casa, ma Diego supera tutto. E così in molti, testimonia la giornalista, sono scesi in strada, soprattutto nei Quartieri Spagnoli, dove si trovano tanti murales dedicati al Pibe e si sono ritrovati per piangere insieme la scomparsa di un idolo. La strada è disseminata di manifesti di addio “Ciao, Dio del Calcio”: Goodbye, football god” ci sono mazzi di fiori e candele accese come piccoli altari in ricordo di Diego Ya en #Napoli, de luto por #Maradona pic.twitter.com/ucKqrwAWcr — ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Elisabetta Piquécon un lungo reportage per Lala notte didopo la notizia delladi. Una giornata particolare perchéè zona rossa a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid e dunque è tutto chiuso e non si potrebbe uscire di casa, ma Diego supera tutto. E così in molti, testimonia la giornalista, sono scesi in strada, soprattutto nei Quartieri Spagnoli, dove si trovano tanti murales dedicati al Pibe e si sono ritrovati per piangere insieme la scomparsa di un idolo. La strada è disseminata di manifesti di addio “Ciao, Dio del Calcio”: Goodbye, football god” ci sono mazzi di fiori e candele accese come piccoli altari in ricordo di Diego Ya en #, de luto por #pic.twitter.com/ucKqrwAWcr — ...

