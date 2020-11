La ministra Lamorgese | ' Occorre rafforzare la legge per il recupero degli stalker'

globalistIT : - AMarco1987 : La ministra Lamorgese dice che bisogna rafforzare il recupero di chi maltratta - sole24ore : La ministra Lamorgese: «Bisogna rafforzare per legge il recupero dei maltrattanti» #nonseisola… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Lamorgese

La Ministra dell'interno: "Emanate varie note ai prefetti per individuare sistemazioni alternative in caso di impraticabilità delle case rifugio. Occorre garantire un'immediatezza nella risposta" ...Mario Delpini, e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, dialogheranno in streaming sul tema Insieme per risvegliare l'umano . L'incontro, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sul canale Y ...