La ministra Lamorgese dice che bisogna rafforzare il recupero di chi maltratta (Di mercoledì 25 novembre 2020) I dati, come ogni anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono preoccupanti. E quest’anno confermano il doppio inferno vissuto durante il lockdown dalle vittime di violenza domestica. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in un’intervista al Sole 24 Ore, dice che gli uffici delle forze di polizia oggi «sono attrezzati per offrire un aiuto concreto alle donne che denunciano». E durante i mesi più duri della pandemia, il sistema è stato rafforzato: il Viminale ha chiesto ai prefetti di individuare sistemazioni alternative in caso di impraticabilità delle cause rifugio a causa del Covid ed è stata attivata l’app YouPol per rendere più semplici le segnalazioni. In più, «davanti ai numeri del fenomeno, abbastanza preoccupanti, anche il Dipartimento di Pubblica sicurezza ha sensibilizzato gli ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 25 novembre 2020) I dati, come ogni anno in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sono preoccupanti. E quest’anno confermano il doppio inferno vissuto durante il lockdown dalle vittime di violenza domestica. Ladell’Interno Luciana, in un’intervista al Sole 24 Ore,che gli uffici delle forze di polizia oggi «sono attrezzati per offrire un aiuto concreto alle donne che denunciano». E durante i mesi più duri della pandemia, il sistema è stato rafforzato: il Viminale ha chiesto ai prefetti di individuare sistemazioni alternative in caso di impraticabilità delle cause rifugio a causa del Covid ed è stata attivata l’app YouPol per rendere più semplici le segnalazioni. In più, «davanti ai numeri del fenomeno, abbastanza preoccupanti, anche il Dipartimento di Pubblica sicurezza ha sensibilizzato gli ...

AlleyOop24 : La ministra Lamorgese: «Bisogna rafforzare per legge il recupero dei maltrattanti» L'intervista alla ministra degl… - sole24ore : La ministra Lamorgese: «Bisogna rafforzare per legge il recupero dei maltrattanti» #nonseisola… - direzioneprc : Invece oggi nessuno si scandalizza per l'operato della ministra #Lamorgese né per gli sgomberi né per i CPR. - vito16315656 : RT @vito16315656: OGGI 25/11/2020 - DENUNCIA ALLA MINISTRA LAMORGESE DI ABBATTERE ' MURO DI OMERTÀ ' CHE HA RESISTITO ANCHE CON 'SALVINI' (… - pdaniele6717 : RT @GiancarloDeRisi: I taser non piacevano alla Lamorgese. Erano in fase sperimentale, funzionavano, dovevano essere confermati. Ma lei, la… -

Ultime Notizie dalla rete : ministra Lamorgese La ministra Lamorgese: «Bisogna rafforzare per legge il recupero dei maltrattanti» Il Sole 24 ORE Giornata contro la violenza sulle donne, Mattarella: “Durante la pandemia drammatico aumento di casi tra le mura domestiche”

“In questo momento drammatico per il nostro Paese e per il mondo intero le donne sono state particolarmente colpite. La pandemia ha accresciuto il rischio di violenza che spesso ha luogo proprio tra l ...

Sicurezza: Lamorgese, bisogna rafforzare per legge il recupero dei maltrattanti

La formazione delle forze di polizia "è una priorità: gli uffici oggi sono attrezzati per offrire un aiuto concreto alle donne che ...

“In questo momento drammatico per il nostro Paese e per il mondo intero le donne sono state particolarmente colpite. La pandemia ha accresciuto il rischio di violenza che spesso ha luogo proprio tra l ...La formazione delle forze di polizia "è una priorità: gli uffici oggi sono attrezzati per offrire un aiuto concreto alle donne che ...