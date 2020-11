La leva cantautorale degli anni Zero compie 10 anni (Di mercoledì 25 novembre 2020) La leva cantautorale degli anni Zero compie dieci anni: il progetto connetteva la nuovissima scena indipendente e la storica canzone d’autore Era la fotografia del meglio della nuova canzone d’autore di inizio millennio. Si chiamava “La leva cantautorale degli anni Zero” e nasceva esattamente dieci anni fa, nel novembre 2010, per valorizzare una scena musicale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ladieci: il progetto connetteva la nuovissima scena indipendente e la storica canzone d’autore Era la fotografia del meglio della nuova canzone d’autore di inizio millennio. Si chiamava “La” e nasceva esattamente diecifa, nel novembre 2010, per valorizzare una scena musicale… L'articolo Corriere Nazionale.

TimisoaraPinto : RT @AllMusicItalia: Compie dieci anni il progetto La Leva Cantautorale degli Anni Zero, progetto nato nel 2010 ideato e curato da Enrico De… - EnricoDeregibus : RT @AllMusicItalia: Compie dieci anni il progetto La Leva Cantautorale degli Anni Zero, progetto nato nel 2010 ideato e curato da Enrico De… - RedazioneLP : ??“La leva cantautorale degli anni Zero” è un progetto che nasce nel 2010 e che si propone di non abbandonare la… - AllMusicItalia : Compie dieci anni il progetto La Leva Cantautorale degli Anni Zero, progetto nato nel 2010 ideato e curato da Enric… - matsuteia : RT @wordsandmore1: ? Era la fotografia del meglio della nuova canzone d’autore di inizio millennio. #BrunoriSas #EricaMou #Lalevacantautor… -

Ultime Notizie dalla rete : leva cantautorale "La leva cantautorale degli anni Zero" compie 10 anni Teatri Online La leva cantautorale degli anni Zero compie 10 anni

La leva cantautorale degli anni Zero compie dieci anni: il progetto connetteva la nuovissima scena indipendente e la storica canzone d’autore Era la fotografia del meglio della nuova canzone d’autore ...

Roberto Menabò torna con il suo nuovo album ‘The Mountain Sessions: Blues & Guitar Excursions’

Roberto Menabò, noto interprete di blues e acoustic music, ritorna in studio a 10 anni dal suo ultimo album “Il Profumo del Vinile” con questo “The Mountain Sessions: Blues & Guitar Excursions”, album ...

La leva cantautorale degli anni Zero compie dieci anni: il progetto connetteva la nuovissima scena indipendente e la storica canzone d’autore Era la fotografia del meglio della nuova canzone d’autore ...Roberto Menabò, noto interprete di blues e acoustic music, ritorna in studio a 10 anni dal suo ultimo album “Il Profumo del Vinile” con questo “The Mountain Sessions: Blues & Guitar Excursions”, album ...