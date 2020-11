La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Benvenuti nel nostro viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi ad un evento molto importante che a partire dal 2000 si festeggia ogni 25 novembre. Vogliamo infarti soffermarci in un momento di riflessione molto significativo come quello della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un momento per soffermarci su questo grave fenomeno sociale che vede le donne sempre più vittime. Un giorno per dire basta affinchè tutto questo non riaccada di nuovo. La Giorntata internazionale contro la violenza sulle donne perchè il 25 novembre Quando il 17 dicembre 1999 con la risoluzione 54/134 delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Benvenuti nel nostro viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi ad un evento molto importante che a partire dal 2000 si festeggia ogni 25. Vogliamo infarti soffermarci in un momento di riflessione molto significativo come quello dellala. Un momento per soffermarci su questo grave fenomeno sociale che vede lesempre più vittime. Un giorno per dire basta affinchè tutto questo non riaccada di nuovo. La Giorntatalaperchè il 25Quando il 17 dicembre 1999 con la risoluzione 54/134 delle ...

