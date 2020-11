La giornata contro la violenza sulle donne delle lavoratrici Whirlpool: “Non possiamo tacere per sempre” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne i lavoratori Whirlpool di Napoli si dimostrano ancora una volta sensibili alle istanze sociali che toccano la nostra terra e non solo. Numerose le iniziative di lavoratrici e lavoratori che per la giornata di oggi porteranno sulle loro bacheche Facebook come immagine del profilo una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere. “Ogni forma di violenza è un crimine – spiegano – contro noi stessi quello contro le donne è una ferita che segna ogni uomo che se ne fa artefice”. Alcuni, come l’operaio Vincenzo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – In occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellalei lavoratoridi Napoli si dimostrano ancora una volta sensibili alle istanze sociali che toccano la nostra terra e non solo. Numerose le iniziative die lavoratori che per ladi oggi porterannoloro bacheche Facebook come immagine del profilo una panchina rossa, simbolo della lottaladi genere. “Ogni forma diè un crimine – spiegano –noi stessi quelloleè una ferita che segna ogni uomo che se ne fa artefice”. Alcuni, come l’operaio Vincenzo ...

