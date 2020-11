TodayEuropa : #Attualità #Network La Germania risarcisce i militari gay per le discriminazioni subite -

Il progetto di legge del governo federale passa ora al voto del Bundestag. In Germania, l'omosessualità era in passato classificata come reato in base all'articolo 175 del Codice penale. I militari ...I tribunali militari dovranno annullare le sentenze passate in giudicato per rapporti omosessuali consensuali, circa 1000 in totale, che fino al 1969 costituivano reato. E a chi ha subito discriminazi ...