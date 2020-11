“La gente deve vedere come ci ha ridotto”: le foto di un’infermiera prima e dopo la pandemia di Covid fanno il giro del mondo (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Com’è iniziata vs come sta andando” e due foto che la ritraggono con il camice, prima e durante la pandemia di coronavirus. È questo il post di un’infermiera americana che sta facendo il giro del mondo. Due immagini che dicono più di mille parole: nella prima foto la si vede sorridente, con gli occhi che brillano e il camice immacolato; nella seconda, scattata otto mesi dopo, lo sguardo è spento, i capelli arruffati, il volto scavato e segnato dai lividi marcati che le hanno lasciato la mascherina e gli altri dispositivi di protezione che deve indossare per ore nei suoi lunghi turni in ospedale. Kathryn, originaria deel Tennessee, affida ai social i suoi sfoghi: “Il Covid è una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Com’è iniziata vssta andando” e dueche la ritraggono con il camice,e durante ladi coronavirus. È questo il post diamericana che sta facendo ildel. Due immagini che dicono più di mille parole: nellala si vede sorridente, con gli occhi che brillano e il camice immacolato; nella seconda, scattata otto mesi, lo sguardo è spento, i capelli arruffati, il volto scavato e segnato dai lividi marcati che le hanno lasciato la mascherina e gli altri dispositivi di protezione cheindossare per ore nei suoi lunghi turni in ospedale. Kathryn, originaria deel Tennessee, affida ai social i suoi sfoghi: “Ilè una ...

Giorgiolaporta : Mi sono sempre domandato come sia possibile che la gente in vacanza ad agosto sia colpevole dell'ondata di novembre… - forza_italia : 'Bisogna parlare parlare delle cose da fare, delle cose concrete. Come si fa a perdere tempo nel teatrino della pol… - neslimusic : Vengo in pace Perché ho visto chi non ha più niente Vengo in pace Perché sono solo tra la gente E questa gente È so… - sameoldgrl : @xtheghovstofyou la gente ancora lo stanna dopo che lui ha detto delle cose assurde, inoltre la n-word... - appasite : io devo sempre contenermi, sempre dire meno di quello che penso perché sennò la gente si spaventa e si triggera men… -

Ultime Notizie dalla rete : “La gente Prometeo Tv n.48 del 25 novembre 2020 Yahoo Notizie