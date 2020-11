La Francia parte con la web tax. Dai colossi internet arriveranno almeno 400 milioni di euro per fronteggiare la pandemia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parigi tira dritto: web tax sarà. La Francia aveva sospeso il prelievo della tassa in attesa che i negoziati in sede Ocse giungessero a buon fine ma si va per le lunghe e l’emergenza sanitaria pesa sulle casse dello stati. Così colossi di internet come Amazon, Google, Apple e Facebook, e gli altri gruppi con ricavi sopra i 750 milioni di euro, dovranno pagare una tassa pari al 3% del fatturato che realizzano nel paese. “Le aziende sottoposte a questa tassa hanno giù ricevuto un avviso di imposizione per il versamento degli acconti 2020? e “pagheranno il saldo nel 2021”, riferiscono fonti del ministero francese dell’Economia. Normalmente le tasse attingono ai profitti, ma la specialità di queste società è di spostare i loro utili fuori dai paesi in cui vengono realizzati destinandoli alle filiali che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Parigi tira dritto: web tax sarà. Laaveva sospeso il prelievo della tassa in attesa che i negoziati in sede Ocse giungessero a buon fine ma si va per le lunghe e l’emergenza sanitaria pesa sulle casse dello stati. Cosìdicome Amazon, Google, Apple e Facebook, e gli altri gruppi con ricavi sopra i 750di, dovranno pagare una tassa pari al 3% del fatturato che realizzano nel paese. “Le aziende sottoposte a questa tassa hanno giù ricevuto un avviso di imposizione per il versamento degli acconti 2020? e “pagheranno il saldo nel 2021”, riferiscono fonti del ministero francese dell’Economia. Normalmente le tasse attingono ai profitti, ma la specialità di queste società è di spostare i loro utili fuori dai paesi in cui vengono realizzati destinandoli alle filiali che ...

Parigi tira dritto: web tax sarà. La Francia aveva sospeso il prelievo della tassa in attesa che i negoziati in sede Ocse giungessero a buon fine ma si va per le lunghe e l'emergenza sanitaria pesa su ...

