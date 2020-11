La Formula 1 e la MotoGP piangono Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) . Rossi lo ricorda così: “Ciao Diego, mago del pallone”. ROMA – . Il Motorsport sui social ricordano il Pibe de Oro. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondo sportivo e non solo calcistico. La MotoGP omaggia l’argentino con un post sui social accompagnato da una foto sorridente di Maradona con Valentino Rossi, due fuoriclasse di sport diversi ma uniti da un rapporto molto forte. Valentino Rossi: “Ciao Diego, mago de la pelota” La notizia della scomparsa di Diego Maradona è stata accolta con molto dolore dal mondo della MotoGP. “Ciao Diego, mago de la pelota“, scrive sui social Valentino Rossi postando sui social una foto insieme nel paddock e una con lui sul podio con la maglia numero 10 del Pibe de Oro. Ciao ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 26 novembre 2020) . Rossi lo ricorda così: “Ciao, mago del pallone”. ROMA – . Il Motorsport sui social ricordano il Pibe de Oro. Una scomparsa che lascia un vuoto incolmabile nel mondo sportivo e non solo calcistico. Laomaggia l’argentino con un post sui social accompagnato da una foto sorridente dicon Valentino Rossi, due fuoriclasse di sport diversi ma uniti da un rapporto molto forte. Valentino Rossi: “Ciao, mago de la pelota” La notizia della scomparsa diè stata accolta con molto dolore dal mondo della. “Ciao, mago de la pelota“, scrive sui social Valentino Rossi postando sui social una foto insieme nel paddock e una con lui sul podio con la maglia numero 10 del Pibe de Oro. Ciao ...

