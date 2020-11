La DAD dello scorso anno: come dimenticare la promozione per tutti o i 100 fioccati all’esame di Stato. Quest’anno la scuola vinca la sfida educativa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Approfondimento a cura di Anna Monia Alfieri - L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 ha causato una serie di radicali cambiamenti nella nostra vita quotidiana, in tutti i settori della società. Il Covid ha colpito la vita della persone, nei suoi molteplici aspetti: malattia (con un tasso elevato di decessi), relazioni, lavoro, interessi. L’uomo del 2020, abituato ormai da decenni, a pensarsi come inattaccabile da alcune tipologie di fenomeni, si è riscoperto fragile e, in fin dei conti, non molto diverso dall’uomo del Trecento alle prese con l’epidemia della peste. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Approfondimento a cura di Anna Monia Alfieri - L’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 ha causato una serie di radicali cambiamenti nella nostra vita quotidiana, ini settori della società. Il Covid ha colpito la vita della persone, nei suoi molteplici aspetti: malattia (con un tasso elevato di decessi), relazioni, lavoro, interessi. L’uomo del 2020, abituato ormai da decenni, a pensarsiinattaccabile da alcune tipologie di fenomeni, si è riscoperto fragile e, in fin dei conti, non molto diverso dall’uomo del Trecento alle prese con l’epidemia della peste. L'articolo .

zazoomblog : La DAD dello scorso anno: come dimenticare la promozione per tutti o i 100 fioccati all’esame di Stato. Quest’anno… - orizzontescuola : La DAD dello scorso anno: come dimenticare la promozione per tutti o i 100 fioccati all’esame di Stato. Quest’anno… - _Ralu_uu : comunque da quando è rincominciata la dad non riesco più a mangiare perché ho la nausea costantemente a causa dello… - DPradella : Lo dico da appassionata sciatrice: @RegLombardia prima di parlare dello #sci pensiamo alle scuole! Sit-in di stud… - heyjude_90 : @HubAgora Puoi allungarlo quanto vuoi ma se resta la misura di chiusura a cosa serve? Oltretutto considerando che l… -

Ultime Notizie dalla rete : DAD dello DaD scuola e lezione in modalità asincrona: l’importanza dello studio autoregolamentato La Tecnica della Scuola Virus, zona arancione fino a dicembre Un milione di tamponi contro l'epidemia

PERUGIA L’Umbria resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti, firmato ieri una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative anche ...

SCUOLA/ La Dad, il suggeritore occulto e il Tar dietro l’angolo

È il momento di gloria della didattica a distanza. Che non apre solo interrogativi sull'apprendimento: infatti può anche rivelarsi una trappola legale ...

PERUGIA L’Umbria resta arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti, firmato ieri una nuova ordinanza con cui si rinnovano le misure restrittive relative anche ...È il momento di gloria della didattica a distanza. Che non apre solo interrogativi sull'apprendimento: infatti può anche rivelarsi una trappola legale ...