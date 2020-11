La Cuneo-Ventimiglia/Nizza prima nel censimento dei Luoghi del Cuore FAI (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’aggiornamento della classifica con i voti cartacei dell’11 Novembre e i voti online portano la “ferrovia delle meraviglie” a 25.771 voti (dati aggiornati al 14.11.2020), staccando di 2.000 voti il castello di Sammezzano (Reggello, vicino a Firenze) in seconda posizione. La votazione dura fino al 15 Dicembre, può ancora succedere di tutto. “Come Comitato di sostegno – si legge in una nota stampa – ci teniamo a fare alcune considerazioni: intanto tramite il censimento abbiamo potuto apprezzare tanti Luoghi poco noti e di rara bellezza in tutta Italia. Va dunque riconosciuto al FAI il merito di farci riflettere sul patrimonio culturale e ambientale a nostra disposizione, a volte senza rendercene conto.La raccolta dei voti, in particolare quelli cartacei, con il banchetto sotto i portici o al mercato è stato un momento importante di confronto con i ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’aggiornamento della classifica con i voti cartacei dell’11 Novembre e i voti online portano la “ferrovia delle meraviglie” a 25.771 voti (dati aggiornati al 14.11.2020), staccando di 2.000 voti il castello di Sammezzano (Reggello, vicino a Firenze) in seconda posizione. La votazione dura fino al 15 Dicembre, può ancora succedere di tutto. “Come Comitato di sostegno – si legge in una nota stampa – ci teniamo a fare alcune considerazioni: intanto tramite ilabbiamo potuto apprezzare tantipoco noti e di rara bellezza in tutta Italia. Va dunque riconosciuto al FAI il merito di farci riflettere sul patrimonio culturale e ambientale a nostra disposizione, a volte senza rendercene conto.La raccolta dei voti, in particolare quelli cartacei, con il banchetto sotto i portici o al mercato è stato un momento importante di confronto con i ...

