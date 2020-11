La Camera: 'per transizione energetica globale 2 trilioni di dollari in 3 anni' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "Noi abbiamo pubblicato un'agenda per far sì che questa tragedia si trasformi in opportunità. Secondo le nostre stime occorrono globalmente 2 trilioni di dollari di investimenti nella transizione energetica nel triennio dal 2021 al 2023. Si tratta di duplicare gli sforzi nel triennio per poi passare ad una media 4,9 trilioni di dollari di investimenti fino al 2030; e poi 130 trilioni al 2050". Lo afferma Francesco La Camera, direttore generale Irena, intervenendo al Forum Sostenibilità di Fortune Italia. Con questo sforzo, spiega La Camera, "già nei primi anni verranno creati 5 milioni e mezzo di posti di lavoro in più; ogni milione investito nelle rinnovabili porterà a 25 nuovi posti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "Noi abbiamo pubblicato un'agenda per far sì che questa tragedia si trasformi in opportunità. Secondo le nostre stime occorrono globalmente 2didi investimenti nellanel triennio dal 2021 al 2023. Si tratta di duplicare gli sforzi nel triennio per poi passare ad una media 4,9didi investimenti fino al 2030; e poi 130al 2050". Lo afferma Francesco La, direttore generale Irena, intervenendo al Forum Sostenibilità di Fortune Italia. Con questo sforzo, spiega La, "già nei primiverranno creati 5 milioni e mezzo di posti di lavoro in più; ogni milione investito nelle rinnovabili porterà a 25 nuovi posti di ...

Ultime Notizie dalla rete : Camera per La Camera: 'per transizione energetica globale 2 trilioni di dollari in 3 anni' Adnkronos Motorola lancia Moto E7, entry-level con dual-camera e 4000mAh. In Italia a 139€

Motorola ha lanciato un nuovo smartphone entry-level che, al prezzo di 139.99 euro, offre un SoC MediaTek Helio G25, una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 10W e una dual-camera sul retro.

Elezioni comunali a Napoli, M5S apre al dialogo con il Pd: «Ora serve unità»

Il consenso riscosso da Roberto Fico nel sondaggio di Noto sulle comunali di Napoli ha dimostrato che il Movimento Cinquestelle potrà avere voce in capitolo nella individuazione del ...

