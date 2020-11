Koulibaly in conferenza: “Critiche? Facciamo paura, lo dimostreremo domani” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Koulibaly in conferenza stampa ha detto che le tante critiche ricevute sono motivate dal fatto che gli atri hanno paura del Napoli. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 25 novembre 2020)instampa ha detto che le tante critiche ricevute sono motivate dal fatto che gli atri hannodel Napoli. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

antoniocorrado : KOULIBALY IN CONFERENZA: - antoniocorrado : KOULIBALY IN CONFERENZA: - equipoarrow : - NCN_it : #Koulibaly in conferenza: «Siamo tutti con il mister, nessun contrasto» - FabioOffreda : RT @cn1926it: #Koulibaly: 'Siamo tutti con #Gattuso, nessuno sa cosa accade nel nostro spogliatoio. Le critiche ci motivano' -