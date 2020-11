Koeman è soddisfatto | «Ho visto un Barcellona affamato» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Ronaldapplaude il suo“rimaneggiato” per la vittoria in casa della Dinamo Kiev. Ecco le sue parole –Ronaldapplaude il suo. Ecco le sue parole in conferenza stampa dopo la bella vittoria in casa della Dinamo Kiev: Messi a riposo, mentre sono ai box Pique, Sergi Roberto e Sergio Busquets. «Credo che possiamo essere molto soddisfatti della nostra partita. Abbiamo vista una squadra affamata che giocava ben. Abbiamo fatto 4 gol e siamo riusciti a far riposare giocatori importanti». Leggi su Calcionews24.com