Juventus, una difesa mai vista… che non ha funzionato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per la prima volta, la Juventus ha schierato una difesa composta da calciatori stranieri: il “battesimo” non è stato dei migliori La difesa, la Juventus e l’Italia. Storia di una tradizione, che ora non esiste quasi più. Nel match di Champions contro il Ferencvaros, Andrea Pirlo non ha schierato neppure un italiano nel blocco arretrato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Per la prima volta, laha schierato unacomposta da calciatori stranieri: il “battesimo” non è stato dei migliori La, lae l’Italia. Storia di una tradizione, che ora non esiste quasi più. Nel match di Champions contro il Ferencvaros, Andrea Pirlo non ha schierato neppure un italiano nel blocco arretrato. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Riassumendo. La Juventus è stata sorteggiata in un girone a due squadre. Ha giocato una partita (a Torino) ed è sta… - capuanogio : Bella iniziative della #Juventus: i dirigenti 'cedono' una buona parte delle loro ferie residue per evitare ai lavo… - CB_Ignoranza : Per la prima volta in 123 anni di storia, questa sera la Juventus gioca una partita senza italiani tra porta e dife… - fantapazzcom : La Juventus vince in Champions ma non convince - _enz29 : RT @bbbnzl30: Ieri sera Lazio-Zenit su Canale 5 2,5 mln di spettatori e meno del 10% di share. Quasi doppiata da una replica di Montalbano… -