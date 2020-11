Juventus, Ronaldo fa 34 in Champions League: vicino un nuovo record (Di mercoledì 25 novembre 2020) La Juventus supera il Ferencvaros nel match di Champions League con il risultato di 2 a 1. La prima rete bianconera porta la firma del solito Cristiano Ronaldo che non si ferma mai ed eguaglia Messi nei gol segnati nelle gare casalinghe di Champions raggiungendo quota 70 reti. Con la firma nella partita di ieri sera Ronaldo ha collezionato 749 reti tra campionati professionistici e nazionale maggiore e chissà che proprio nella partita di sabato che vedrà la Juve in campo a Benevento il giocatore di Madeira non possa raggiungere quota 750. Ora il fuoriclasse portoghese è alla caccia di un altro grande record e ha accorciato le distanze dal rivale di una vita, Leo Messi. LEGGI ANCHE: Juventus-Ferencvaros 2-1, Pirlo: "Approccio sbagliato, cambi non ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lasupera il Ferencvaros nel match dicon il risultato di 2 a 1. La prima rete bianconera porta la firma del solito Cristianoche non si ferma mai ed eguaglia Messi nei gol segnati nelle gare casalinghe diraggiungendo quota 70 reti. Con la firma nella partita di ieri seraha collezionato 749 reti tra campionati professionistici e nazionale maggiore e chissà che proprio nella partita di sabato che vedrà la Juve in campo a Benevento il giocatore di Madeira non possa raggiungere quota 750. Ora il fuoriclasse portoghese è alla caccia di un altro grandee ha accorciato le distanze dal rivale di una vita, Leo Messi. LEGGI ANCHE:-Ferencvaros 2-1, Pirlo: "Approccio sbagliato, cambi non ...

ChampionsLeague : ???? Cristiano Ronaldo & Juventus check in ?? #UCL | @juventusfcen - juventusfc : #JuveFerencvaros, vi raccontiamo ?? La partita: - OptaPaolo : 49% - Cristiano Ronaldo ha segnato 29 gol sui 59 realizzati dalla Juventus nel 2020 in Serie A, il 49% del totale:… - denn1smeloni : Ma gli Juventini che credono che #Uzuni stesse sbeffeggiando Ronaldo e la Juventus che problemi hanno? #UCL - GPeppe34N : RT @enzomarangio: In mezz'ora #Morata (assist per #Ronaldo, palo e gol vittoria) ha fatto molto di più di #Dybala in 62 minuti. Ho sempre d… -