Juventus, perché Haaland è l’uomo giusto da cui ripartire (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una grande squadra per confermarsi tale ha bisogno di vari punti fondamentali. Uno di questi è l’avere un giocatore chiave, un giocatore capace di farti fare il salto di qualità in qualsiasi momento. Questo giocatore, attualmente, per la Juventus è ovviamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sbarcato a Torino da leggenda già ampiamente riconosciuta, i titoli vinti e le statistiche di tutta una carriera parlano per il capitano del Portogallo. Nonostante i 35 anni d’età, l’attaccante ex Real Madrid, Manchester United e Sporting Lisbona è ancora uno dei punti fissi nel mondo del calcio e della squadra allenata da Andrea Pirlo ma, anche per campioni così, questa si tratta della fase finale di una grande carriera. Chi ci sarà dopo Ronaldo? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, duello con il Barcellona: colpo a centrocampo LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una grande squadra per confermarsi tale ha bisogno di vari punti fondamentali. Uno di questi è l’avere un giocatore chiave, un giocatore capace di farti fare il salto di qualità in qualsiasi momento. Questo giocatore, attualmente, per laè ovviamente Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sbarcato a Torino da leggenda già ampiamente riconosciuta, i titoli vinti e le statistiche di tutta una carriera parlano per il capitano del Portogallo. Nonostante i 35 anni d’età, l’attaccante ex Real Madrid, Manchester United e Sporting Lisbona è ancora uno dei punti fissi nel mondo del calcio e della squadra allenata da Andrea Pirlo ma, anche per campioni così, questa si tratta della fase finale di una grande carriera. Chi ci sarà dopo Ronaldo? LEGGI ANCHE: Calciomercato, duello con il Barcellona: colpo a centrocampo LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

juventusfc : 'Perchè uno come te non si dimentica'. Questo è solo uno dei motivi per amare Simone #Padoin. Gli altri sono qui,… - capuanogio : Secondo ?@marca? #Ronaldo ha riallacciato da marzo i rapporti con Florentino Perez perché spera di tornare al… - Antonin30880485 : @matthijs_pog Ti ho già detto che è impossibile Bro perché la Juventus dovrebbe dare il 50% al boca - tigrotto65 : RT @90ordnasselA: Si parla di una #Juventus che ieri ha fatto un’impresa contro una squadra niente male ( cit. Marocchi), allo stesso tempo… - Maglia13euros : RT @90ordnasselA: “Non su può parlare di calcio italiano perché non c’è neanche un italiano” Credo la pensi così Marcello Lippi sulla form… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus perché Ferencvaros-Juventus: Pirlo ritrova CR7 per la trasferta di Budapest BetStars News – Italia