Juventus | Morata e Ronaldo insostituibili | sono i più decisivi d’Europa

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’arrivo in quest’ultimo calciomercato estivo di Alvaroha deluso una buona parte di tifosi bianconeri, i quali si aspettavano nomi più altisonanti. Pur avendo lasciato un ottimo ricordo allanegli ultimi anni era apparso in fase calante, in più lo spagnolo non era mai stato un bomber dalle cifre realizzative elevate, e questo non andava giù a tanti. Il centravanti della Roja ci ha messo ben poco a far ricredere tutti e l’aria di Torino per lui sembra essere quella di casa. Lui e il solito Cristianostanno trascinando, quasi esclusivamente da soli, tutta la, tanto in Serie A quanto in Champions League. LEGGI ANCHE:fa 34 in Champions League: vicino un nuovo record LEGGI ANCHE: ...