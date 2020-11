Juventus, Champions League: ecco perché bisogna arrivare primi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mancano due giornate alla conclusione della fase a gironi di Champions League e la Juventus non può che essere preoccupata. Già, perché con un girone così abbordabile, lo scontro diretto contro il Barcellona era fondamentale e i bianconeri hanno perso 2-0. I blaugrana non hanno mai fallito contro Ferencvaros e Dinamo Kiev, stessa cosa per la Juventus, anche se contro gli ungheresi ha rischiato fino all’ultimo. Al ritorno dello scontro diretto servirà giocare una partita perfetta, perché in questo momento il secondo posto significherebbe incontrare una big già agli ottavi. LEGGI ANCHE: Juventus, Ronaldo fa 34 in Champions League: vicino un nuovo record LEGGI ANCHE: Juventus, Morata e Ronaldo insostituibili: sono i ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mancano due giornate alla conclusione della fase a gironi die lanon può che essere preoccupata. Già,con un girone così abbordabile, lo scontro diretto contro il Barcellona era fondamentale e i bianconeri hanno perso 2-0. I blaugrana non hanno mai fallito contro Ferencvaros e Dinamo Kiev, stessa cosa per la, anche se contro gli ungheresi ha rischiato fino all’ultimo. Al ritorno dello scontro diretto servirà giocare una partita perfetta,in questo momento il secondo posto significherebbe incontrare una big già agli ottavi. LEGGI ANCHE:, Ronaldo fa 34 in: vicino un nuovo record LEGGI ANCHE:, Morata e Ronaldo insostituibili: sono i ...

