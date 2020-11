Jomi Salerno | sabato c’è il recupero contro le Guerriere Malo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Tempo di recuperi per la. Approfittando della sosta prevista dal calendario della Serie A Beretta femminile, infatti, capitan Napoletano e compagne scenderanno in campo(28 novembre) alle ore 16:30 alla palestra Caporale Maggiore Palumbo per affrontare le. L’inin programmasi disputerà a porte chiuse. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Causa accertata positività al Covid 19 tra le fila dellela FIGH aveva disposto il rinvio del match inizialmente in programma il 31 ottobre. Dopo essere stato per diverso tempo a guardare torna in campo il sette allenato da coach Laura Avram. Le ...