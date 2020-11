Jole Santelli? Mai una volta Nicola Gratteri demolisce Morra | da Floris colossale figuraccia M5s | Video

(Di mercoledì 25 novembre 2020) "sbaglia". A dirlo non è un esponente del centrodestra ma, procuratore di Catanzaro. Il magistrato, ospite di Giovannia DiMartedì su La7 e stimatissimo dal Movimento 5 Stelle interviene sul cado di Domenico Tallini, presidente del consiglio regionale della Calabria arrestato, ma soprattutto sul casoe le sue parole fuori luogo su, la governatrice morta un mese fa ed eletta nonostante gli elettori sapessero fosse malata di cancro. Una colpa, secondo. "Secondo menon avrebbe dovuto dire quella frase. Io ho conosciuto la onorevolenel 1994, quand'era sottosegretaria alla Giustizia. In questi anni ho chiesto migliaia ...

matteosalvinimi : Fino a quando rimarrà il 'signor' Morra, personaggio arrogante che ha infangato la memoria di Jole Santelli e insul… - matteosalvinimi : #Salvini: Morra. Attacco indegno a Jole #Santelli, donna forte che ha combattuto fino all'ultimo giorno per la sua… - FratellidItalia : ?? #Morra è riuscito ad offendere la memoria di Jole Santelli, i calabresi e i malati oncologici. Suo linguaggio inc… - Tomerini63 : RT @Libero_official: 'Ho il cancro e lavoro da anni, Nicola Morra indecente. Vada a farsi un giro nei reparti oncologici': Roberto #Caldero… - rcarangelo : RT @Libero_official: 'Migliaia di intercettazione ambientali, il nome di Jole #Santelli non è mai uscito'. Il procuratore #Gratteri a #DiMa… -

