John Travolta: la foto con dedica speciale dopo il lutto che ha sconvolto la sua vita

Sono trascorsi 4 mesi dal terribile lutto che ha sconvolto la vita di John Travolta, ed è tempo di una dedica speciale che emoziona i fan. L'attore, rimasto vedovo nel luglio scorso, ha scelto di condividere con il suo amato pubblico una foto dolcissima e una dedica rivolta a uno dei suoi grandi amori.

John Travolta, la foto emoziona i fan: "Ti amo"

John Travolta torna a farsi sentire sui social con una dolcissima foto e una dedica rivolta a una delle colonne portanti della sua esistenza, il figlio minore Ben. L'occasione è speciale: il 10° compleanno del piccolo, il terzo nato dall'unione con Kelly Preston.

