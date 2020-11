Iva Zanicchi, morto per Covid il fratello Antonio: “Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti” (Di mercoledì 25 novembre 2020) ”Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”. Così Iva Zanicchi su Instagram annuncia la morte di suo fratello Antonio, 77 anni, per Covid, postando una foto che li ritrae assieme. La stessa cantante, dopo aver contratto il coronavirus, aveva affermato a ‘La Stampa‘ che ”il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella” e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i fratelli si erano infettati e aveva ammesso di essere preoccupata per il fratello ancora ricoverato e cardiopatico. Antonio Zanicchi, 77 anni, pensionato, era ricoverato anche lui all’ospedale di Vimercate con una polmonite bilaterale da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) ”Ciaomio, ti ho amato come un figlio”. Così Ivasu Instagram annuncia la morte di suo, 77 anni, per, postando una foto che li ritrae assieme. La stessa cantante, dopo aver contratto il corona, aveva affermato a ‘La Stampa‘ che ”iline ci hatutti alla cresima del nipote di mia sorella” e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i fratelli si eranoe aveva ammesso di essere preoccupata per ilancora ricoverato e cardiopatico., 77 anni, pensionato, era ricoverato anche lui all’ospedale di Vimercate con una polmonite bilaterale da ...

