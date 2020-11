Iva Zanicchi, morto il fratello Antonio: «Ti ho amato come un figlio» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poche parole, scritte su Instagram a margine di una fotografia. «Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio», ha compulsato online Iva Zanicchi, pubblicando un’immagine di sé stretta al fratello Antonio, 77 anni, morto a causa di complicanze legate al Covid-19. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Poche parole, scritte su Instagram a margine di una fotografia. «Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio», ha compulsato online Iva Zanicchi, pubblicando un’immagine di sé stretta al fratello Antonio, 77 anni, morto a causa di complicanze legate al Covid-19.

