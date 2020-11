Iva Zanicchi in lutto, morto il fratello positivo al Covid: l’addio straziante su Instagram (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave lutto per Iva Zanicchi. È morto oggi, mercoledì 25 novembre 2020, il fratello dell’artista, che era risultato positivo al Covid, come aveva precisato proprio la cantante. «Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio», ha scritto la Zanicchi sulla sua pagina Instagram. Nei giorni scorsi la stessa 80enne nei giorni scorsi aveva dichiarato che il fratello e la sorella erano affetti dalla malattia. leggi anche l’articolo —> Gerry Scotti e Carlo Conti: «Il Covid ha rafforzato la nostra amicizia», il diario dei giorni più duri Anche Iva Zanicchi aveva contratto il virus ed era stata dimessa qualche giorno fa dall’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. In un’intervista a ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Graveper Iva. Èoggi, mercoledì 25 novembre 2020, ildell’artista, che era risultatoal, come aveva precisato proprio la cantante. «Ciaomio. Ti ho amato come un figlio», ha scritto lasulla sua pagina. Nei giorni scorsi la stessa 80enne nei giorni scorsi aveva dichiarato che ile la sorella erano affetti dalla malattia. leggi anche l’articolo —> Gerry Scotti e Carlo Conti: «Ilha rafforzato la nostra amicizia», il diario dei giorni più duri Anche Ivaaveva contratto il virus ed era stata dimessa qualche giorno fa dall’ospedale di Vimercate, in provincia di Monza. In un’intervista a ...

