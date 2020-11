Iva Zanicchi, dramma: morto il fratello positivo al Coronavirus (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave lutto per Iva Zanicchi, il dramma della cantante: morto il fratello positivo al Coronavirus. Non ce l’ha fatta il fratello di Iva Zanicchi che aveva contratto il Coronavirus: lo ha annunciato poco fa la stessa cantante, con un messaggio: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”. La presentatrice di Ok il prezzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grave lutto per Iva, ildella cantante:ilal. Non ce l’ha fatta ildi Ivache aveva contratto il: lo ha annunciato poco fa la stessa cantante, con un messaggio: “Ciaomio. Ti ho amato come un figlio”. La presentatrice di Ok il prezzo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

