Italia e Spagna ci riprovano: superare il regolamento di Dublino (Di mercoledì 25 novembre 2020) Perso per strada Emmanuel Macron, che sogna una mini-Schengen senza i paesi frontalieri del sud Europa, l'Italia rinsalda l'asse con la Spagna per chiedere il superamento del regolamento di Dublino. Il vertice intergovernativo italo-spagnolo a Palma di Maiorca, con la partecipazione del premier Giuseppe Conte e 9 ministri del governo Italiano, serve anche a lanciare la nuova sfida in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Insieme a Grecia e Malta, Roma e Madrid firmano un documento sull'immigrazione inviato al presidente del Consiglio Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e la cancelliera Angela Merkel, presidente di turno dell'Ue. Ma è già chiaro che a dicembre sarà quasi impossibile raggiungere un'intesa: l'Olanda dice no, più vicina all'idea francese di ...

