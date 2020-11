Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, insieme contro la povertà (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Beni e aiuti materiali, ma non solo: c'è il tema della casa, dell'accoglienza, del lavoro. "Perché il Covid ha colpito duramente, tantissime persone hanno perso il lavoro e con Caritas Italiana stiamo cercando di dare una risposta concreta". Così Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di Intesa Sanpaolo, racconta all'AdnKronos il progetto “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità” nato dall'accordo di collaborazione con Caritas Italiana, una partnership a supporto delle Diocesi italiane che svolgono un'importante funzione di contenimento dei bisogni sociali nei territori soprattutto. Come nasce il progetto? In questo periodo difficile "abbiamo ricevuto, come banca, tantissime richieste di aiuto da ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - Beni e aiuti materiali, ma non solo: c'è il tema della casa, dell'accoglienza, del lavoro. "Perché il Covid ha colpito duramente, tantissime persone hanno perso il lavoro e constiamo cercando di dare una risposta concreta". Così Elena Jacobs, responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università di, racconta all'AdnKronos il progetto “Aiutare chi aiuta: un sostegno alle nuove fragilità” nato dall'accordo di collaborazione con, una partnership a supporto delle Diocesi italiane che svolgono un'importante funzione di contenimento dei bisogni sociali nei territori soprattutto. Come nasce il progetto? In questo periodo difficile "abbiamo ricevuto, come banca, tantissime richieste di aiuto da ...

intesasanpaolo : Intesa Sanpaolo in relazione al Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), rende noto che deve continuare a… - fisco24_info : Sostenibilità: Intesa Sanpaolo e Caritas Italiana, insieme contro la povertà : - tortellinux : Ma perché sul sito di Intesa Sanpaolo non si trova una cavolo di lista completa di tutti i CAB? Se una filiale gest… - fisacisp : Intesa Sanpaolo Area Lombardia Sud e Est . Il valore delle persone. - - CavalliniManola : RT @fisac_cgil: Intesa Sanpaolo: cambiare si può…. Firenze, Prato e Toscana sud - -