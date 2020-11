Inter sotto all’intervallo (Hazard su rigore) e in dieci (doppio giallo per Vidal) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Primo tempo tutto in salita per l’Inter che va sotto di un gol e di un uomo. Real Madrid subito in vantaggio al 6’ grazie a un rigore trasformato da Hazard dopo un fallo di Barella su Nacho. Sette minuti dopo il palo di Lucas Vazquez. Nerazzurri fuori dalla partita nei primi venti minuti, poi più coraggiosi ma raramente pericolosi. Al 32’ Vidal reclama un rigore dopo un Intervento di Varane, l’arbitro dice di no e il cileno colleziona due cartellini gialli in pochi secondi. L’Inter in dieci, Real in assoluto controllo, ora ci vuole davvero una grande impresa. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 25 novembre 2020) Primo tempo tutto in salita per l’che vadi un gol e di un uomo. Real Madrid subito in vantaggio al 6’ grazie a untrasformato dadopo un fallo di Barella su Nacho. Sette minuti dopo il palo di Lucas Vazquez. Nerazzurri fuori dalla partita nei primi venti minuti, poi più coraggiosi ma raramente pericolosi. Al 32’reclama undopo unvento di Varane, l’arbitro dice di no e il cileno colleziona due cartellini gialli in pochi secondi. L’in, Real in assoluto controllo, ora ci vuole davvero una grande impresa. Foto: sito ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

clikservernet : Inter sotto all’intervallo (Hazard su rigore) e in dieci (doppio giallo per Vidal) - Pinettagobba83 : @kingarturo23 @Inter @ChampionsLeague Andiamo ragazzi..andiamo Sotto la doccia - Noovyis : (Inter sotto all’intervallo (Hazard su rigore) e in dieci (doppio giallo per Vidal)) Playhitmusic - - Pistogolblasta2 : L'#Inter sotto di 2 goal. Adesso può iniziare a giocare. #InterRealMadrid #UCL - innieslix : ha segnato l’atalanta e l’inter è sotto di due?? -