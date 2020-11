Inter-Real Madrid, Zidane: “Dispiaciuto per Conte, ma noi superiori. Maradona? Tutto il mondo lo piange” (Di giovedì 26 novembre 2020) Grande prestazione corale, siamo soddisfatti dopo un periodo no.Queste le parole del tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo ottenuto per 0-2 nella gara di Champions League contro l'Inter. L'ex calciatore ha voluto dire la sua in merito alla prestazione espressa a San Siro, sottolineando gli aspetti principali che hanno dato seguito a questo importante successo: "Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo che era una partita difficile ma l'abbiamo portata a casa con carattere e personalità. Sono Contento per i miei giocatori, sono sempre criticati e oggi hanno dato davvero il massimo, ma il calcio è cosi. Lavoriamo per avere continuità e giocare bene, ma non lo si può fare sempre. La partita di stasera è stata una bella ... Leggi su mediagol (Di giovedì 26 novembre 2020) Grande prestazione corale, siamo soddisfatti dopo un periodo no.Queste le parole del tecnico delZinedinevenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito al successo ottenuto per 0-2 nella gara di Champions League contro l'. L'ex calciatore ha voluto dire la sua in merito alla prestazione espressa a San Siro, sottolineando gli aspetti principali che hanno dato seguito a questo importante successo: "Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo che era una partita difficile ma l'abbiamo portata a casa con carattere e personalità. Sononto per i miei giocatori, sono sempre criticati e oggi hanno dato davvero il massimo, ma il calcio è cosi. Lavoriamo per avere continuità e giocare bene, ma non lo si può fare sempre. La partita di stasera è stata una bella ...

