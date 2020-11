Inter, Conte: “Addolorato per la scomparsa di Maradona. Pensiamo solo a lavorare” (Di giovedì 26 novembre 2020) L'Inter esce sconfitta contro il Real Madrid e vede avvicinarsi l'eliminazione dalla Champions League. I nerazzurri sono a 2 punti, a meno cinque dai Blancos che occupano l'ultimo posto per approdare agli ottavi.LE PAROLE DI ConteIl tecnico Antonio Conte commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo versando lacrime per la scomparsa di una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio. Maradona rimarrà in maniera indelebile. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto il piacere di affrontare e marcare. Onestamente fatico a pensare che non ci sia più. Mi dispiace veramente tanto. Sono addolorato per la sua scomparsa. Per quanto riguarda la partita, è difficile giocare contro squadre contro il Real Madrid. Siamo andati sotto di un gol e ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) L'esce sconfitta contro il Real Madrid e vede avvicinarsi l'eliminazione dalla Champions League. I nerazzurri sono a 2 punti, a meno cinque dai Blancos che occupano l'ultimo posto per approdare agli ottavi.LE PAROLE DIIl tecnico Antoniocommenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo versando lacrime per ladi una persona che sicuramente ha fatto la storia del calcio.rimarrà in maniera indelebile. Stiamo parlando della poesia di un calciatore che ho avuto il piacere di affrontare e marcare. Onestamente fatico a pensare che non ci sia più. Mi dispiace veramente tanto. Sono addolorato per la sua. Per quanto riguarda la partita, è difficile giocare contro squadre contro il Real Madrid. Siamo andati sotto di un gol e ...

capuanogio : ?? #Conte, il percorso è finito. Adesso per coerenza servono le dimissioni #Inter #InterRealMadrid #UCL - Inter : ??LIVE-Vigilia di #InterReal: le parole di Conte e Handanovic in conferenza stampa #UCL - FBiasin : L'#Inter è ancora in corsa: fine delle buone notizie. Il problema non sono le conferenze di #Conte, ma la squadra… - Sport_Mediaset : .@LapoDeCarlo1: 'Inter, è tutta colpa di Conte e Vidal' Siete d'accordo? #SportMediaset - modinog : Pazzesco, #Conte ci sta prendendo per il culo, ma come può permetterlo la società #Inter? -