Intenzioni di voto | la Lega è sempre il primo partito | segue il Pd Clamoroso sorpasso di FdI sul M5S

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Come è ormai consuetudine, non passa settimana senza che le varie aziende di rilevazione, non ‘misurino la temperatura’ degli elettori, rispetto alle quotidiane vicissitudine che animano il ‘Palazzo’. Oggi ad esempio è stata la volta della settimanale ricerca condotta da Emg Acqua per Agorà, intitolata alledidegli italiani. Giorgia Meloni ora guarda i grillini dallo specchietto retrovisore Una rilevazione che, puntuale, ha ancora una volta trovato lacome ilpiù votato (24,4%), seguito dal Pd (20,3%) quindi,‘colpo di scena’, ildi Fratelli d’Italia (16,4%), a danno del M5S (14,3). Sia Renzi che Calenda ‘rafforzano’ il gradimento dei loro schieramenti Seguono poi Forza Italia (7,1%), Italia Viva (4,3%), Azione (3,8%), Leu (2,5%), infine, ...