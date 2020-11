Insieme contro la violenza sulle donne, la Rai rivoluziona il palinsesto per il 25 novembre (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un messaggio urgente basta violenza sulle donne. Dipende da ognuno di noi. Con questa consapevolezza la Rai, tutta la Rai, concentra le sue risorse nella Giornata internazionale del 25 novembre istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con una programmazione che investe i suoi canali tv, la radio e il web. Uno sforzo comune, una call to action contro la violenza, ancora più urgente e necessaria in questo periodo così difficile. Se mediamente su base annua viene uccisa in Italia una donna ogni sei giorni, infatti, come riportato nell’ultimo Dossier Viminale, durante il lockdown per l’emergenza coronavirus le donne hanno rappresentato il 75,9% delle vittime di omicidi in ambito familiare-affettivo. La programmazione di Rai1 Tutta la programmazione ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 25 novembre 2020) Un messaggio urgente basta. Dipende da ognuno di noi. Con questa consapevolezza la Rai, tutta la Rai, concentra le sue risorse nella Giornata internazionale del 25istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con una programmazione che investe i suoi canali tv, la radio e il web. Uno sforzo comune, una call to actionla, ancora più urgente e necessaria in questo periodo così difficile. Se mediamente su base annua viene uccisa in Italia una donna ogni sei giorni, infatti, come riportato nell’ultimo Dossier Viminale, durante il lockdown per l’emergenza coronavirus lehanno rappresentato il 75,9% delle vittime di omicidi in ambito familiare-affettivo. La programmazione di Rai1 Tutta la programmazione ...

