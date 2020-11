Infrastrutture e next city, le opportunità da una crisi al sustainability day Acea 2020 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Quali sono le possibilità concrete che possono emergere per rendere la crisi che stiamo vivendo una vera opportunità di sviluppo equo e sostenibile? Questa è la domanda attraverso la quale si sono snodati i diversi interventi dell’evento in modalità digitale organizzato da Acea, sul tema “Infrastrutture e next city, le opportunità da una crisi”. L’incontro è stato l’occasione per gli addetti ai lavori per illustrare il costante impegno verso la ricerca di un equilibrio strategico tra priorità economiche, sociali e ambientali, orientato allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la qualità delle proprie attività all’interno dei valori cardini della sostenibilità. LA crisi COME opportunità DI SVILUPPO “La ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) Quali sono le possibilità concrete che possono emergere per rendere lache stiamo vivendo una veradi sviluppo equo e sostenibile? Questa è la domanda attraverso la quale si sono snodati i diversi interventi dell’evento in modalità digitale organizzato da, sul tema “, leda una”. L’incontro è stato l’occasione per gli addetti ai lavori per illustrare il costante impegno verso la ricerca di un equilibrio strategico tra priorità economiche, sociali e ambientali, orientato allo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la qualità delle proprie attività all’interno dei valori cardini della sostenibilità. LACOMEDI SVILUPPO “La ...

andreacreativo : 'Infrastrutture e Next City: le opportunità da una crisi' Si apre la 2^ edizione di #AceaSustainabilityDay di… - zazoomblog : Infrastrutture e next city le opportunità da una crisi al sustainability day Acea 2020 - #Infrastrutture… - Adnkronos : Al Sustainability Day Acea confronto su infrastrutture e 'next city' #Aceasustainabilityday @AceaGruppo… - zazoomblog : Al Sustainability Day Acea confronto su infrastrutture e next city - #Sustainability #confronto - TV7Benevento : Al Sustainability Day Acea confronto su infrastrutture e 'next city'... -