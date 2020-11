In tempo di pandemia la musica a scuola accorcia le distanze. Lettera (Di mercoledì 25 novembre 2020) inviata da Luisa Bruno - pandemia, paura, senso di smarrimento, classi in quarantena, la lista quotidiana dei malati, dei guariti, l?elenco delle vittime ai TG, la mappa delle zone gialle, arancioni, rosse, tanta fatica per tutti. Sono una Prof di musica al tempo del Covid, ho chiuso la mia aula-laboratorio a Marzo per riaprirla a Settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) inviata da Luisa Bruno -, paura, senso di smarrimento, classi in quarantena, la lista quotidiana dei malati, dei guariti, l?elenco delle vittime ai TG, la mappa delle zone gialle, arancioni, rosse, tanta fatica per tutti. Sono una Prof dialdel Covid, ho chiuso la mia aula-laboratorio a Marzo per riaprirla a Settembre. L'articolo .

vaticannews_it : #25novembre Al via #operazionepane: anche tu puoi aiutare le mense francescane in tempo di pandemia! 'Con il… - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco La #giornatacontrolaviolenzasulledonne, occasione per riflettere, anche attraverso le pa… - PaoloGentiloni : La solitudine è una delle maggiori sfide sociali del nostro tempo. La pandemia rende ancora più urgente fronteggiar… - Laufan845 : RT @cleopheas: Abbiamo sprecato un anno di vita a causa di questa pandemia. Non è colpa nostra, ovviamente, ma fa male pensare a tutte le c… - moonvlix : RT @cleopheas: Abbiamo sprecato un anno di vita a causa di questa pandemia. Non è colpa nostra, ovviamente, ma fa male pensare a tutte le c… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo pandemia Azzolina: “Gestire l’istruzione in tempo di pandemia non è facile” Orizzonte Scuola Food Delivery e pandemia: arriva Tattà, l'app napoletana che abbatte i costi e sfida i colossi

Sfidare i grandi colossi del mondo del food delivery, abbattere i costi di commissione per gli esercenti, e creare nuove opportunità di lavoro per giovani napoletani. E’ la scommessa ...

Jennifer Lopez criticata per una foto sul Jet privato in tempo di pandemia

Jennifer Lopez non ha avuto una buona idea nel far pubblicare al fidanzato una foto di loro due nel suo jet privato pronti per le vacanze.

Sfidare i grandi colossi del mondo del food delivery, abbattere i costi di commissione per gli esercenti, e creare nuove opportunità di lavoro per giovani napoletani. E’ la scommessa ...Jennifer Lopez non ha avuto una buona idea nel far pubblicare al fidanzato una foto di loro due nel suo jet privato pronti per le vacanze.