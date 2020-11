In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo dicono i documenti interni alla Regione: per raggiungere la copertura minima dei soggetti vulnerabili servono 2,3 milioni di dosi, ma ne sono state comprate 2 milioni Leggi su ilpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lo dicono i documenti interni alla Regione: per raggiungere la copertura minima dei soggetti vulnerabili servono 2,3 milioni di dosi, ma ne sono state comprate 2 milioni

fattoquotidiano : Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rido… - myrtamerlino : #Galli è pronto a fare il volontario per il #vaccinocovid e a Gennaio si vaccinerà: “Abbiamo bisogno di un #vaccino… - c1_p8_ : RT @ilpost: In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti - ilpost : In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti - Frankf1842 : RT @gigi_gno: Lombardia, saltato l’acquisto di 150mila dosi di vaccino antinfluenzale dai dentisti di Bolzano. Lo studio: “Cambiate le cond… -