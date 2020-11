In Gazzetta il decreto per il sostegno alle start-up e PMI innovative. 200 milioni di euro per incentivare gli investimenti nel capitale (Di mercoledì 25 novembre 2020) A seguito della registrazione della Corte dei conti, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli , che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200 milioni di euro destinati dal ... Leggi su etribuna (Di mercoledì 25 novembre 2020) A seguito della registrazione della Corte dei conti, è stato pubblicato inufficiale ilattuativo firmato dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli , che disciplina le modalità di impiego di ulteriori 200didestinati dal ...

