Imprese in Sicilia, sbloccate le risorse: in arrivo 37 milioni (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le deputate regionali del M5S, componenti della commissione Attività produttive dell'Ars, Jose Marano e Valentina Zafarana, annunciano l'arrivo di 37 milioni stanziati in Consiglio dei Ministri per le... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le deputate regionali del M5S, componenti della commissione Attività produttive dell'Ars, Jose Marano e Valentina Zafarana, annunciano l'di 37stanziati in Consiglio dei Ministri per le...

GazzettaDelSud : Imprese in Sicilia, sbloccate le risorse: in arrivo 37 milioni - TorresaniB : RT @impresacity: Dal MiSE 61 milioni di euro per progetti innovazione in Campania, Lombardia e Sicilia: L’obiettivo è quello di favorire la… - RosannaLaplaca : RT @CislSicilia: La Sicilia nel primo trimestre di quest'anno ha perso 34 mila posti di lavoro rispetto a un anno fa. E il tasso di occupaz… - cislcatania : RT @CislSicilia: La Sicilia nel primo trimestre di quest'anno ha perso 34 mila posti di lavoro rispetto a un anno fa. E il tasso di occupaz… - CislNazionale : RT @CislSicilia: La Sicilia nel primo trimestre di quest'anno ha perso 34 mila posti di lavoro rispetto a un anno fa. E il tasso di occupaz… -