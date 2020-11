Impensabile fare rientrare a scuola gli studenti delle superiori a turni sfalsati e orario ridotto? Lettera (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inviata da Giovanni Cappuccio - Si discute quando riaprire le scuole, che è necessario. Sembra fatta per il 9 dicembre. Azzardo a dare un suggerimento a chi di dovere: ma è proprio Impensabile fare rientrare a scuola gli studenti delle superiori a turni sfalsati e orario ridotto? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 25 novembre 2020) Inviata da Giovanni Cappuccio - Si discute quando riaprire le scuole, che è necessario. Sembra fatta per il 9 dicembre. Azzardo a dare un suggerimento a chi di dovere: ma è propriogli? L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Impensabile fare Coronavirus, D'Amato stoppa il Capodanno: "Impensabile fare feste. Prossime 2 settimane decisive" RomaToday Giornata contro la violenza sulle donne, anche la Polizia ha fatto grandi passi avanti

Il 25 novembre si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, una ricorrenza fondamentale per il progresso della nostra società. Sono stati fatti grandi passi avanti sul terreno dell’ ...

COVID, Azzolina: "Impensabile a dicembre strade affollate e scuole chiuse"

ROMA (attualità) - Il Ministro sottolinea i problemi di questi mesi ilmamilio.it 'Non possiamo pensare di avere strade affollate nel pomeriggio e scuole chiuse la mattina e dobbiamo assolutamente evit ...

