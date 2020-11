Iliad introduce tre nuovi servizi gratuiti | ecco quali sono

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La compagnia telefonica franceseha previsto, in vista delle festività natalizie, nuove offerte ea costo zero per chi è già cliente. Si conferma come una delle migliori in circolazione con prezzi bassi e soprattutto per l’offerta giga 50 molto conveniente. Tariffa Giga 50 eLa tariffa Giga 50 prevede minuti, sms illimitati e 50 giga a 7,99 euro, ma oltre a ciò i clienti potranno usufruire di altri tre. Il primoo gratuito con Giga 50 riguarda le telefonate all’estero: tutti gli abbonati apotranno comunicare tranquillamente con parenti e amici al di là dei confini nazionali e senza ulteriori spese aggiuntive rispetto alla spesa mensile. Il costo zero delle ...