Ilaria Capua: “Con il vaccino, ma senza mascherina si può contagiare” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ilaria Capua, professoressa e direttrice dell’UF One Health Center, è intervenuta durante il programma DiMartedì per parlare del vaccino Novità importanti in vista per quanto riguarda l’arrivo del vaccino. La stessa professoressa, direttrice dell’UF One Health Center, Ilaria Capua, ha espresso il suo punto di vista durante la trasmissione DiMartedì: “Chi si vaccina contro il coronavirus L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020), professoressa e direttrice dell’UF One Health Center, è intervenuta durante il programma DiMartedì per parlare delNovità importanti in vista per quanto riguarda l’arrivo del. La stessa professoressa, direttrice dell’UF One Health Center,, ha espresso il suo punto di vista durante la trasmissione DiMartedì: “Chi si vaccina contro il coronavirus L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino protegge dalla malattia, ma non dall'infezione. Quando ar… - Adnkronos : #VaccinoCovid, #IlariaCapua: 'Evita malattia ma non infezione' - La7tv : #dimartedi Ilaria Capua: 'Se si fa festa a Natale e si va a sciare ci sarà la terza ondata. Gli infermieri e i medi… - sectortweets : @ImolaOggi Ma chi c...o è Ilaria Capua? - CWW0a6FsH5C3QNl : RT @ImolaOggi: Covid, Ilaria Capua: “con il #vaccino non ci sarà un ‘liberi tutti'” -